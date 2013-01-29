Студенты из Нидерландов разрабатывают план продвижения Москвы

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В Москомтуризме состоялась встреча с руководством МГУ и представителями нидерландского университета Saxion, на которой обсуждалось маркетинговое продвижение Москвы среди молодежи Западной Европы.

Встреча была проведена в рамках международной научно-исследовательской программы "Международный PR" МГУ.

Студенты отделения туризма университета Saxion проводят исследования среди целевой аудитории 25-35 лет совместно со студентами МГУ.

В дальнейшем московские власти намерены использовать результаты этой работы.