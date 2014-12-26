12 российским вузам запретили набирать студентов

Рособрнадзор запретил прием студентов семи столичным вузам

Рособрнадзор запретил прием студентов в 12 вузов из-за неисполнения предписаний, выданных по итогам проверок, передает пресс-служба ведомства.

В список вошли:

Калининградский институт управления,

Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования,

Московский институт "ТУРО",

Институт государственного управления, права и инновационных технологий,

Московский социально-гуманитарный институт,

Восточно-Сибирский институт экономики и права,

Владимирский институт туризма и гостеприимства,

Институт языков и культур имени Льва Толстого,

Смоленский институт бизнеса и предпринимательства,

Международный славянский институт,

Институт психотерапии и клинической психологии,

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ).

Как отметили в Рособрнадзоре, запретили набор студентов из-за отсутствуют документов на здания, санитарно-эпидемиологических заключений на помещения, условий для медпомощи, и отсутствия минимального перечня материально-технического обеспечения, предусмотренного госстандартами.

Кроме того, в некоторых вузах доля преподавателей с учеными степенями и званиям меньше доли, установленной требованиями ФГОС, к лекциям допускаются преподаватели без рекомендаций комиссии о назначении на должности или не имеющие образования по профилю преподаваемой дисциплины.

Также ведомство выявило, что не во всех вузах обеспечивается доступ обучающихся к научным и образовательным ресурсам заведения.

При этом в Рособрнадзоре подчеркнули, что запрет приема обучающихся – превентивная мера и вузы могут продолжать образовательную деятельность.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий заявлял, что вузы, которые должны будут пройти реорганизацию по итогам мониторинга эффективности этого года, смогут продолжить свою деятельность, объединившись или изменив спектр дисциплин.

По данным Министерства образования и науки, требуют реорганизации около 93 российских вузов и 432 их филиала.