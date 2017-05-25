Соцкарты учащихся можно пополнить более чем в 5 тысячах точек в столице

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Мосгортранс расширяет сеть пополнения социальных карт для школьников и студентов, сообщает пресс-служба перевозчика. Учащиеся средних и высших образовательных учреждений столицы могут пополнить баланс более чем в пяти тысячах точек.

Услуга внесения средств на карту доступна во всех киосках и автоматах по продаже билетов, принадлежащих учреждению, а также с помощью платежных терминалов партнерских сетей ПАО "Московский кредитный банк" и "Элекснет".

Как рассказал директор службы доходов и контроля ГУП "Мосгортранс" Дмитрий Ерзамаев, все объекты находятся вблизи мест притяжения горожан: станций метро, вузов, торговых центров. Количество точек пополнения увеличилось в городе в три–пять раз.

Все точки позволяют без комиссии вносить деньги на баланс. Пополнить его можно на текущий и следующий месяц. Большинство терминалов партнерских сетей и автоматы Мосгортранса работают в круглосуточном режиме.

Посмотреть расположение точек можно на сайтах ГУП "Мосгортранс", ПАО "Московский кредитный банк" и "Элекснет".

Владельцы мобильных телефонов с операционной системой Android и модулем работы с бесконтактными смарт-картами (NFC) могут воспользоваться бесплатным приложением "Мой проездной" для прямого пополнения социальной карты школьника или студента, а также покупки любого вида билета на городской общественный транспорт c записью на транспортную карту "Тройка".