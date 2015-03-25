Этический кодекс студентов-медиков появится в вузах России - Минздрав

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Этический кодекс студентов медицинских и фармацевтических учебных заведений, принятый на четвертом форуме медвузов России, вскоре появится во всех высших образовательных медучреждениях России. Об этом в среду на форуме сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Недопустимо, когда в интернете и в СМИ появляются видеоролики, которые порочат нашу профессию. Принятый на форуме этический кодекс будет распространен во всех медицинских вузах", - приводит слова министра МИА "Россия сегодня".

Она отметила, что кодекс включает в себя правила поведения, основанные на нормах этики, морали и уважения к коллегам и пациентам.

Добавим, что в начале марта в Петербурге произошел скандал вокруг избиения пациента врачами "скорой помощи". В интернете появились видеозаписи, на которых видно, как врачи тащат по полу подъезда мужчину, кладут его на асфальт и бьют. Следственный комитет возбудил дело по статье "Неоказание помощи больному", а "герои" видео - фельдшеры "скорой" - были уволены. Глава Комздрава Петербурга попросил прощения у пациента и его родственников.

Ранее сообщалось, что в России появится этический кодекс работников медучреждений, обязывающий их быть вежливыми и тщательно блюсти врачебную тайну. Этот документ поручила написать вице-премьер Ольга Голодец.

Заниматься разработкой врачебного кодекса будет Минздрав при участии профессионального сообщества. Предполагается, что документ будет обязательным для исполнения. По мнению президента Ассоциации частных многопрофильных клиник Москвы Александра Грота, введение подобных кодексов – общемировая тенденция.

"Каждый врач по окончанию университета дает клятву Гиппократа, где все эти принципы перечислены. Думаю, сегодня очень важно принять этот кодекс, поскольку это мировая тенденция. Есть Женевская декларация Всемирной медицинской ассоциации, членом которой является Россия. Все эти вопросы там прописаны. В негосударственном секторе тоже есть свои кодексы – в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга и других", – рассказал он.