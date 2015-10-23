Форма поиска по сайту

23 октября 2015, 13:12

Общество

LIVE: как пройдет Всероссийская гонка ГТО "Путь Единства"

Фото: m24.ru/Антон Великжанин

27 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная проведению и подготовке Всероссийской гонки ГТО "Путь Единства".

Речь пойдет об осенних командных и индивидуальных состязаниях, участники которых должны будут преодолеть трассу с препятствиями за определенное время. Гонки ГТО 31 октября и 1 ноября будут посвящены дню воинской славы и дню народного единства. В мероприятиях примут участие студенты вузов, известные спортсмены, представители государственных органов власти и просто все желающие.

О маршрутах, интерактивных площадках и отборе участников предстоящих гонок расскажут:

  • председатель комиссии Московской городской думы по физической культуре, спорту и молодёжной политике Кирилл Щитов;
  • российская фигуристка Ирина Слуцкая;
  • депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев;
  • общественный деятель, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков;
  • министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 28 октября в 12.00
  • Что: беседа о подготовке Всероссийской гонки ГТО "Путь Единства"
  • Кто: Дмитрий Свищев, Кирилл Щитов, Роман Терюшков, Бату Хасиков, Ирина Слуцкая
  • Кому смотреть: москвичам

