LIVE: как пройдет Всероссийская гонка ГТО "Путь Единства"

Фото: m24.ru/Антон Великжанин
27 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная проведению и подготовке Всероссийской гонки ГТО "Путь Единства".
Речь пойдет об осенних командных и индивидуальных состязаниях, участники которых должны будут преодолеть трассу с препятствиями за определенное время. Гонки ГТО 31 октября и 1 ноября будут посвящены дню воинской славы и дню народного единства. В мероприятиях примут участие студенты вузов, известные спортсмены, представители государственных органов власти и просто все желающие.
О маршрутах, интерактивных площадках и отборе участников предстоящих гонок расскажут:
- председатель комиссии Московской городской думы по физической культуре, спорту и молодёжной политике Кирилл Щитов;
- российская фигуристка Ирина Слуцкая;
- депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев;
- общественный деятель, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков;
- министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 28 октября в 12.00
- Что: беседа о подготовке Всероссийской гонки ГТО "Путь Единства"
- Кто: Дмитрий Свищев, Кирилл Щитов, Роман Терюшков, Бату Хасиков, Ирина Слуцкая
- Кому смотреть: москвичам