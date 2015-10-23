LIVE: как пройдет Всероссийская гонка ГТО "Путь Единства"

Фото: m24.ru/Антон Великжанин

27 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная проведению и подготовке Всероссийской гонки ГТО "Путь Единства".

Речь пойдет об осенних командных и индивидуальных состязаниях, участники которых должны будут преодолеть трассу с препятствиями за определенное время. Гонки ГТО 31 октября и 1 ноября будут посвящены дню воинской славы и дню народного единства. В мероприятиях примут участие студенты вузов, известные спортсмены, представители государственных органов власти и просто все желающие.

О маршрутах, интерактивных площадках и отборе участников предстоящих гонок расскажут:



председатель комиссии Московской городской думы по физической культуре, спорту и молодёжной политике Кирилл Щитов;

российская фигуристка Ирина Слуцкая;

депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев;

общественный деятель, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков;

министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.