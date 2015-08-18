Двоих студентов-химиков задержали за "варку" наркотиков

Двоих студентов-химиков задержали за изготовление амфетамина

Оперативники столичного управления ФСКН задержали двоих студентов-химиков за "варку" амфетамина, сообщили m24.ru в пресс-службе ведомства.

Молодых людей задержали на железнодорожной станции Выхино. Как выяснилось, они ехали с дачи, где всю ночь готовили наркотик, причем в ходе досмотра у подозреваемых было изъято около 300 грамм амфетамина.

Сами обвиняемые рассказали, что каждый раз прятали все оборудование, чтобы никто из родственников их не заподозрил. Оба задержанных – студенты столичных вузов 1 и 2 курсов. С их слов, изготовление амфетамина не составляло труда, так как в школе по химии они учились на "отлично".

Ранее m24.ru сообщало, что сотрудники ФСКН закрыли лабораторию по производству амфетамина, находившуюся в гараже на северо-западе Москвы.

перед этим в столице задержали мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков. При личном досмотре у москвича были обнаружены и изъяты шесть свертков с кристаллическим веществом белого цвета. Согласно проведенной экспертизе, изъятый материал является оказался амфетамином.