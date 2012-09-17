Ректор МГУ пообещал защитить студента, задержанного на Болотной

Виктор Садовничий. Фото: ИТАР-ТАСС

Ректор МГУ Виктор Садовничий пообещал содействовать освобождению студента факультета политологии Ярослава Белоусова, задержанного по делу о беспорядках на Болотной площади.

"Я знаю этого студента, обычно моя линия - защищать ребят. Когда придут соответствующие обращения со стороны правоохранительных органов, мы ответим, я попрошу", - сказал Садовничий на пресс-конференции в Москве в понедельник, сообщает "Интерфакс".

"Посмотрим, в чем причина, что предъявляют. Пока ничего (из полиции) не приходило", - заявил ректор.

Он отметил, что раньше ему уже приходилось освобождать студентов из-под ареста. Так, во время празднования юбилея Михаила Ломоносова группа студентов организовала несанкционированную акцию, несколько человек были задержаны. Тогда Виктор Садовничий обратился в правоохранительные органы, и студенты были освобождены.