Студсоюз выступил против изменения вступительных экзаменов

Вузы расширят перечень ЕГЭ для абитуриентов

Российский студенческий союз выступил с предложением отменить новый приказ Министерства образования. Председатель Студсоюза Артем Хромов считает, что решение об изменении вступительных экзаменов было принято несвоевременно.

"Проблема в том, что это решение было принято в последний момент и оно предполагает изменение перечня предметов для абитуриентов, которые уже готовились к экзаменам по старым правилам", - рассказал Артем Хромов в эфире радиостанции "Москва FM".

По его мнению, решение об изменении вступительных экзаменов было принято несвоевременно. "Ребята, которые поступали на журналистику или которые поступали на юриспруденцию, они теперь должны будут сдавать не иностранный язык, а они должны будут сдавать или историю, или обществознание, или географию. И для них это, конечно, проблема. За 4 месяца успеть подготовиться по этим предметам. Это практически невозможно", - отметил Артем Хромов.

Он добавил, что сам документ полезен, так как совершенствует систему сдачи экзаменов. Однако вступить в силу он должен бы был с начала нового учебного года, а не сейчас.

Кроме того, Российский студенческий союз опубликовал официальное заявление на собственном сайте, в котором попросил отменить новый приказ Министерства образования.

Российские вузы могут изменить перечень экзаменов в 2014 году

"Российский студенческий союз считает, что необходимо отменить приказ, изменяющий перечень вступительных экзаменов в вузы. Выпускники нынешнего года уже давно решили, какие госэкзамены они будут сдавать для поступления в образовательные организации. Поэтому целесообразно менять перечень вступительных экзаменов с начала учебного года, когда начинается подготовка школьников для поступления в вузы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 14 февраля вступил в силу приказ Минобрнауки, вносящий изменения в перечень ЕГЭ для поступления в вузы. 15 февраля российские вузы должны опубликовать списки экзаменов для абитуриентов этого года.

По сообщению "Интерфакса", пресс-секретарь главы Минобрнауки России Анна Учасева заявила, что российские вузы вправе сохранить без изменений вступительные экзамены.

Напомним, что раньше для поступления в вуз абитуриенты должны были сдать экзамен по русскому языку, профильный экзамен и один или два предмета, которые устанавливало для вузов Министерство образования. Согласно новым правилам, экзамен по русскому языку и профильный ЕГЭ остаются, а вот в часть, где вуз может выбрать одно из испытаний, министерство добавило еще несколько предметов, аргументируя это тем, что список стал более гибким.

В мае 2011 году возникла похожая ситуация. Тогда бывший глава Минобрнауки Андрей Фурсенко подписал приказ об изменении вступительных испытаний по некоторым дисциплинам. Документ был подписан еще в январе, но вступил в силу только в мае, из-за чего нововведение пришлось отменить.