Студенты "Вышки" прочтут стихи в парке Горького

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В рамках "Дня Вышки" 10 сентября в парке имени Горького студенты НИУ ВШЭ прочтут стихи. На "Поэтическом Вечере", который включен в программу фестиваля "ВышкаLand", организованном студенческой организацией "Ингруп СтС", также выступят современные поэты, в числе которых лидер группы "Аморальное блюдечко", идейный вдохновитель и создатель литературно-музыкальных вечеров "ЛитПонов" - Арс-Пегас и автор текстов песен, сценарист Вениамин Борисов.

Кроме того, в литературном проекте примут участие молодые московские поэты Крис Аивер, Иван Фефелов и Алексей Авданин. Некоторые из приглашенных поэтов ранее участвовали в проекте телеканала "Москва 24" – "Бабушка Пушкина". В рамках конкурса творческая молодежь попробовала себя в жанре "видеопоэзии". Суть его сводилась к тому, что молодые авторы представляли стихотворения в виде коротометражных фильмов. Каждый поэт, выполняя конкурсные задания, становился героем собственных произведений. Выбор победителя осуществлялся на основании данных зрительского sms-голосования.

"В день рождения университета, совмещенный с Днем первокурсника, руководство и студенты Высшей школы экономики уже несколько лет устраивают настоящий праздник в Парке Горького", - отметили организаторы.

Добавим, что ежегодно "День Вышки" собирает до 10 тысяч студентов, абитуриентов, выпускников и преподавателей университета.

Ранее "Поэтические Вечера" проходили на Старом Арбате и в Доме-музее Марины Цветаевой в рамках фестиваля "Ночь Музеев".

В прошлом году на "Дне Вышки" преподаватели и приглашенные гости прочитали лекции. На площадке под открытым небом работали три лектория "Нация и культура", "Взгляд в будущее" и "Новации и градации".