Столичных школьников начнут тестировать на наркотики

Фото: ИТАР-ТАСС

Проект закона о добровольном тестировании в Москве старшеклассников и студентов на употребление наркотиков в среду был принят в первом чтении на заседании Мосгордумы.

Диагностическое тестирование предлагается проводить в больницах и поликлиниках по анализу крови. По словам депутатов, современные тесты позволяют выявлять антитела даже если наркотик употреблялся месяц назад. Стоимость тестирования - в среднем около 1200 рублей. Оплачиваться оно будет за счет бюджета.

"Порядка 12 лет в Москве существует обязательная практика такого тестирования в целом ряде столичных вузов. Там, где оно есть, случаев употребления наркотиков в разы меньше, чем в других учебных заведениях", - отметила на заседании глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

В частности, после введения тестирования в Школе студии МХАТ количество студентов употребляющих наркотики уменьшилось в 7 раз, уточнил депутат Евгений Герасимов.

До 16 лет подростки будут проходить тестирование с согласия родителей, старше 16 лет - с согласия их самих. Парламентарии также отметили, что оно будет полностью анонимным.

По мнению депутатов, само введение такого закона позволит значительно снизить количество наркозависимых среди подростков.

Принять законопроект в окончательном чтении столичные законотворцы планируют в начале 2013 года. Когда же начнется тестирование школьников, пока не известно.

Добавим, что обсуждение этого законопроекта продолжалось в течение последних 15 лет.