В Москве пройдет первая студенческая акция "На учебу на велосипеде"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

25 апреля в столице состоится первая студенческая акция "На учебу на велосипеде", в рамках которой во всех высших учебных заведениях города пройдут тематические встречи и конкурсы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В мероприятии примут участие студенты 25 крупнейших московских вузов, таких как Московский государственный университет имени Ломоносова, Российский экономический университет имени Плеханова и Высшая школа экономики.

Одной из задач акции является привлечение внимания высших учебных заведений к развитию велоинфраструктуры. Организаторы хотят показать, что велосипед может быть альтернативой личному автомобилю и прекрасным дополнением к городскому общественному транспорту.

Участники получат подарки и бонусы, а авторы лучших видеороликов, размещенных в соцсетях с хэштегом #ВелоВуз, обретут пять культовых велосипедов. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше призов, нужно зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте акции.