День Вышки отметят лекциями и концертом под открытым небом

Фото: M24.ru/Фото: Анфиса Ткачук

Традиционный студенческий праздник День Вышки пройдет 10 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. На площадках праздника можно будет послушать лекции, попрактиковаться в английском и послушать живую музыку.

День Вышки уже третий год организуют преподаватели и студенты Высшей школы экономики. Первое мероприятие состоялось в честь 20-летней годовщины "Вышки" и так понравилось горожанам, что стало регулярным.

На празднике все желающие могут узнать о том, как живет один из самых крупных вузов страны. В парке Горького в этот день собираются известные ученые и общественные деятели, профессора вуза бесплатно читают лекции, а политики и экономисты участвуют в дискуссиях. В этом году на празднике впервые состоится собрание "Бизнес-клуба" выпускников университета: они расскажут, как найти свое призвание, построить карьеру или начать бизнес.

С 15.00 до 19.00 на территории парка будет работать лекторий "Университет для города" под открытым небом. Слушатели узнают о том, легко ли современным студентам сохранить баланс между теоретическими предметами и практическими занятиями, выяснят, как крупные учебные заведения за всю историю своего существования влияли на жизнь городов и наоборот – какое влияние оказывала городская среда на формирование университетской культуры. Кроме того, здесь состоится лекция о византийских университетах и истоках образования на Руси.

Другой лекторий – англоязычный HSE Open Talks – пройдет с участием иностранных ученых. Специалисты поделятся результатами своих исследований о политике разных стран в отношении иммигрантов, о когнитивной психологии, о том, что такое социальный капитал и как он влияет на нашу жизнь, о сходстве и различии чиновников России и Китая.

Студенты-иностранцы и россияне, которые хотят снять языковой барьер, в 13.00 смогут сыграть райнд Unimafia на английском языке. Разумеется, состоится и День открытых дверей "Вышки", а в шатре студенческих организаций StudLife посетителям расскажут, как молодежь может провести свободное от учебы время.

В 16.00 в Ажурной беседке начнется концерт живой музыки. На сцене появятся ансамбль "1/2 orchestra", молодая команда из Екатеринбурга "АлоэВера". В беседку будут звучать поп-рок, фанк, фьюжн, авангардный джаз. А позже, в 20.00, в Зеленом театре даст концерт легендарная "Би-2"

В "Русской чайной" гости вспомнят традиции русского чаепития", а в спортивно-развлекательной зоне ВышкаLand смогут и почитать стихи, и поиграть в спортивные игры, и отправиться в квест по парку. Завершится день праздничным фейерверком.