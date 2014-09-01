Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

01 сентября 2014, 18:27

День Вышки отметят лекциями и концертом под открытым небом

студенты праздники Высшая школа экономики День Вышки Парк Горького смотреть онлайн на m24.ru

Фото: M24.ru/Фото: Анфиса Ткачук

Традиционный студенческий праздник День Вышки пройдет 10 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. На площадках праздника можно будет послушать лекции, попрактиковаться в английском и послушать живую музыку.

День Вышки уже третий год организуют преподаватели и студенты Высшей школы экономики. Первое мероприятие состоялось в честь 20-летней годовщины "Вышки" и так понравилось горожанам, что стало регулярным.

Ссылки по теме

На празднике все желающие могут узнать о том, как живет один из самых крупных вузов страны. В парке Горького в этот день собираются известные ученые и общественные деятели, профессора вуза бесплатно читают лекции, а политики и экономисты участвуют в дискуссиях. В этом году на празднике впервые состоится собрание "Бизнес-клуба" выпускников университета: они расскажут, как найти свое призвание, построить карьеру или начать бизнес.

С 15.00 до 19.00 на территории парка будет работать лекторий "Университет для города" под открытым небом. Слушатели узнают о том, легко ли современным студентам сохранить баланс между теоретическими предметами и практическими занятиями, выяснят, как крупные учебные заведения за всю историю своего существования влияли на жизнь городов и наоборот – какое влияние оказывала городская среда на формирование университетской культуры. Кроме того, здесь состоится лекция о византийских университетах и истоках образования на Руси.

Другой лекторий – англоязычный HSE Open Talks – пройдет с участием иностранных ученых. Специалисты поделятся результатами своих исследований о политике разных стран в отношении иммигрантов, о когнитивной психологии, о том, что такое социальный капитал и как он влияет на нашу жизнь, о сходстве и различии чиновников России и Китая.

Студенты-иностранцы и россияне, которые хотят снять языковой барьер, в 13.00 смогут сыграть райнд Unimafia на английском языке. Разумеется, состоится и День открытых дверей "Вышки", а в шатре студенческих организаций StudLife посетителям расскажут, как молодежь может провести свободное от учебы время.

В 16.00 в Ажурной беседке начнется концерт живой музыки. На сцене появятся ансамбль "1/2 orchestra", молодая команда из Екатеринбурга "АлоэВера". В беседку будут звучать поп-рок, фанк, фьюжн, авангардный джаз. А позже, в 20.00, в Зеленом театре даст концерт легендарная "Би-2"

В "Русской чайной" гости вспомнят традиции русского чаепития", а в спортивно-развлекательной зоне ВышкаLand смогут и почитать стихи, и поиграть в спортивные игры, и отправиться в квест по парку. Завершится день праздничным фейерверком.

Про "Вышку"

Высшая школа экономики – исследовательский университет, основанный в 1992 году. Сейчас в университете 20 тысяч студентов и 3 тысячи преподавателей, за годы существования его закончили 35 тысяч человек.

Изначально университет создавался для подготовки экономистов, менеджеров и социологов, постепенно в "Вышке" появилось более 40 факультетов, но в 2014 году они объединились в 10 больших "институтов", каждый из которых объединил несколько направлений.

Кроме Дня Вышки у университета появилось еще несколько традиций. Ежегодно проходит церемония вручения лучшим преподавателям, исследователям и выпускникам премии "Золотая Вышка". Наградой служит статуэтка золотой вороны – символа университета. У студентов ВУЗа своя премия – "Чугунное яйцо", которым награждаются лучшие студенческие проекты и достижения в разных областях. Наконец, Высшая Школа Экономики старается провести свой выпускной в интересных местах. В прошлом году собрать всех выпускников удалось в парке "Лужники".

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать