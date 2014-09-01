День Вышки отметят лекциями и концертом под открытым небом

Фото: M24.ru/Фото: Анфиса Ткачук
Традиционный студенческий праздник День Вышки пройдет 10 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. На площадках праздника можно будет послушать лекции, попрактиковаться в английском и послушать живую музыку.
День Вышки уже третий год организуют преподаватели и студенты Высшей школы экономики. Первое мероприятие состоялось в честь 20-летней годовщины "Вышки" и так понравилось горожанам, что стало регулярным.
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На празднике все желающие могут узнать о том, как живет один из самых крупных вузов страны. В парке Горького в этот день собираются известные ученые и общественные деятели, профессора вуза бесплатно читают лекции, а политики и экономисты участвуют в дискуссиях. В этом году на празднике впервые состоится собрание "Бизнес-клуба" выпускников университета: они расскажут, как найти свое призвание, построить карьеру или начать бизнес.
С 15.00 до 19.00 на территории парка будет работать лекторий "Университет для города" под открытым небом. Слушатели узнают о том, легко ли современным студентам сохранить баланс между теоретическими предметами и практическими занятиями, выяснят, как крупные учебные заведения за всю историю своего существования влияли на жизнь городов и наоборот – какое влияние оказывала городская среда на формирование университетской культуры. Кроме того, здесь состоится лекция о византийских университетах и истоках образования на Руси.
Другой лекторий – англоязычный HSE Open Talks – пройдет с участием иностранных ученых. Специалисты поделятся результатами своих исследований о политике разных стран в отношении иммигрантов, о когнитивной психологии, о том, что такое социальный капитал и как он влияет на нашу жизнь, о сходстве и различии чиновников России и Китая.
Студенты-иностранцы и россияне, которые хотят снять языковой барьер, в 13.00 смогут сыграть райнд Unimafia на английском языке. Разумеется, состоится и День открытых дверей "Вышки", а в шатре студенческих организаций StudLife посетителям расскажут, как молодежь может провести свободное от учебы время.
В 16.00 в Ажурной беседке начнется концерт живой музыки. На сцене появятся ансамбль "1/2 orchestra", молодая команда из Екатеринбурга "АлоэВера". В беседку будут звучать поп-рок, фанк, фьюжн, авангардный джаз. А позже, в 20.00, в Зеленом театре даст концерт легендарная "Би-2"
В "Русской чайной" гости вспомнят традиции русского чаепития", а в спортивно-развлекательной зоне ВышкаLand смогут и почитать стихи, и поиграть в спортивные игры, и отправиться в квест по парку. Завершится день праздничным фейерверком.
Про "Вышку"Высшая школа экономики – исследовательский университет, основанный в 1992 году. Сейчас в университете 20 тысяч студентов и 3 тысячи преподавателей, за годы существования его закончили 35 тысяч человек.
Изначально университет создавался для подготовки экономистов, менеджеров и социологов, постепенно в "Вышке" появилось более 40 факультетов, но в 2014 году они объединились в 10 больших "институтов", каждый из которых объединил несколько направлений.
Кроме Дня Вышки у университета появилось еще несколько традиций. Ежегодно проходит церемония вручения лучшим преподавателям, исследователям и выпускникам премии "Золотая Вышка". Наградой служит статуэтка золотой вороны – символа университета. У студентов ВУЗа своя премия – "Чугунное яйцо", которым награждаются лучшие студенческие проекты и достижения в разных областях. Наконец, Высшая Школа Экономики старается провести свой выпускной в интересных местах. В прошлом году собрать всех выпускников удалось в парке "Лужники".
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