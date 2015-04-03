В Северном Тушине откроют новый детский сад

Фото: M24.ru

6 апреля в районе Северное Тушино будет открыт новый детский сад. Дошкольное учреждение сможет принять под своей крышей 250 детей, сообщает пресс-служба департамента строительства.

В настоящее время все строительные работы уже завершены, в детский сад уже завезено оборудование, прилегающую территорию благоустроили.

Площадь здания составляет 3,9 тысячи квадратных метров. Детский сад сможет принять 10 групп воспитанников, а также группу кратковременного пребывания из 20 детей.

Сад полностью адаптировали под нужды детей с ограниченными возможностями - установили пандусы и подъемники.

Напомним, в 2015 году на новых территориях столицы будет введено 18 детских садов, 12 из которых построят инвесторы. В общей сложности они рассчитаны на 2880 мест. Еще шесть дошкольных учреждений построят за счет бюджета города.

Ранее сообщалось, что за счет частных инвесторов на территории Москвы строится треть школ и детских садов. "Их судьба в дальнейшем различна: часть из них остается в собственности инвесторов – там появляются частные детские сады и школы. Но большинство передаются безвозмездно городу. И здесь мы организуем обычные городские школы, детские сады без каких-либо дополнительных условий", – отметил Сергей Собянин.