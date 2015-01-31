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Строительные работы на стадионе "Лужники" завершатся в 2016 году. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин.

По его словам, власти решили закончить строительство стадиона "Лужники" в 2016 году, поэтому работы в ночные смены усиливаются.

Он отметил, что в связи с колебаниями курсов валют и увеличением стоимости импортного оборудования застройщик сам заинтересован закончить работы быстрее.

Москва строится: Реконструкция стадиона "Лужники"

Напомним, большая спортивная арена "Лужники" реконструируется к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершить работы планируется в 2017 году. "Лужники" примут матч открытия и финал мундиаля.

В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. В частности, на арене появятся VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест.

Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности.

Подтрибунное пространство увеличится почти вдвое, оно будет современным и комфортным. На его территории разместят раздевалки для футболистов, тренажеры, спортзалы. Козырек стадиона станет на 11 метров больше, чтобы защитить поле и зрителей от осадков. Остекление тоже заменят.

В непосредственной близости появится международный вещательный центр. Рядом разместят несколько зданий, которые обеспечат проведение всех основных мероприятий чемпионата мира. Создадут и транспортно-пересадочный узел "Лужники".

Кроме того, спорткомплекс "Лужники" и смотровую площадку на Воробьевых горах свяжет канатная дорога.

"На Воробьевых горах опоры для канатной дороги уже есть. Нужно поднять эти опоры в высоту и сделать еще две в "Лужниках". И пустить между ними канат. Думаю, от желающих воспользоваться такой дорогой не будет отбоя. Ведь стадион "Лужники" к Чемпионату мира по футболу, который Москва примет в 2018 году, станет настоящим шедевром", - отметил Хуснуллин.