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30 января 2015, 15:56

Территорию завода "Эколог" в Новой Москве рекультивируют

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Фото: tender.mos.ru

Объявлен открытый конкурс для определения техзаказчика на рекультивацию территории ветеринарно-санитарного завода "Эколог", расположенного в районе Некрасовка в Новой Москве.

Рекультивация - это комплекс мер, направленных на экологическое и экономическое восстановление земель и водоемов. В результате рекультивации наблюдается улучшение условий окружающей среды, на которых прежде негативно сказалась деятельность человека.

Работы проведут на территории 2,6 гектара. На участке расположены производственные и вспомогательные корпуса. Строения подлежат сносу, которому будет предшествовать переустройство инженерных сетей и рекультивация территории.

Все работы на территории "Эколога" необходимо выполнить в течение 12 месяцев с момента заключения контракта.

"На исследовательские работы и разработку отводится пять месяцев, выполнить демонтаж и снос строений исполнитель работ необходимо в течение семи месяцев", - сообщили в столичном департаменте города Москвы по конкурентной политике.

Начальная максимальная цена контракта составляет 352, 826 миллиона рублей. Окончательную стоимость услуг определят по итогам конкурсных процедур.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 февраля. Рассматривать и оценивать заявки будут 26 февраля.

Завод "Эколог"

Открылся в 1968 году. На заводе перерабатывали останки животных до мясо-костной муки, которая шла на нужды фермеров. В 1999 году "Эколог" занялся утилизацией медицинских, биологических и опасных патологических отходов, включая просроченные медикаменты и лабораторные отходы, просроченной мясной, рыбной и другой продукции, которую изымают в магазинах.

Производство завода "Эколог" приостановлено в сентябре 2014 года по решению правительства Москвы.

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