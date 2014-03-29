На юге Москвы построят более тридцати новых храмов

На юге столицы появятся более тридцати новых храмов

В Южном округе Москвы появятся более тридцати новых храмов.

Как сообщает телеканал "Москва 24", в этом году откроется собор в честь святителя Спиридона на Судостроительной улице - он рассчитан на 500 прихожан. А на пересечении улиц Тамбовской и Ясеневой осенью закончится строительство Храма, который возводят полностью за счет пожертвований. Он откроется до конца этого года.

Напомним, с 2010 года в Москве действует программа строительства "200 храмов" в "шаговой доступности". Модульные храмы с одним или пятью куполами собираются из стандартных конструкций. В рамках этой программы отведены конкретные участки земли под 208 храмов, строительство которых ведется или планируется.

Первый храм "программы-200" был освящен патриархом Кириллом 23 сентября 2012 года – храм Иоанна Предтечи в Братееве на юге столицы. Весной 2013 года началась реставрация более десяти московских храмов. Из городского бюджета на эти цели было выделено 150 миллионов рублей.