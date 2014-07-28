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28 июля 2014, 13:04

В ЦАО благоустроят 26 заброшенных стройплощадок

строительство благоустройство проекты центр москвы стройплощадки строительство и реконструкция

Фото: M24.ru

В центре столицы благоустроят 26 земельных участков, которые освободились в результате отказа застройщиков от исполнения контракта. Их общая площадь составляет порядка 5,5 гектаров, сообщает в понедельник пресс-служба ЦАО.

Так, на трех участках построят детский сад (улица Спиридоновка, владение 21) и два компактных физкультурно-оздоровительных комплекса (Жуков проезд, владение 15 и Большой Предтеченский переулок, дом 15/8). Судьба остальных участков будет решена в ближайшее время.

"Застройка в Центральном округе возможна только для замены ветхих и аварийных зданий, либо создания социальных объектов. Причем в ограниченном числе районов, при условии внятной транспортной схемы и решения вопросов комплексного благоустройства. Инвесторы всегда пытались что-то построить в центре, стремились реализовать здесь амбициозные, зачастую недостаточно продуманные проекты. В современных условиях это недопустимо. Благодаря политике мэра Москвы, ЦАО развивается не в интересах получения сверхприбыли, а в интересах простых москвичей", - заявил префект ЦАО Виктор Фуер.

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Ранее градостроительно-земельная комиссия приняла решения о расторжении договоров аренды земли по 35 участкам площадью более 7 гектаров.

В настоящее время в центре Москвы плотность строений в 2-3 раза превышает аналогичные показатели большинства европейских столиц. На территории округа находятся 160 строительных площадок, на 84 из которых ведутся строительные работы, на 76 площадках - не ведутся.

Как отметили в пресс-службе, на 51 земельном участке, выделенном под строительство, необходимо срочное наведение порядка. В префектуре ЦАО уже составлен график приведения их в надлежащее состояние.

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