Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

28 января 2015, 10:44

В столице снесут последние 218 ветхих пятиэтажек

строительство проекты стройкомплекс Москвы пятиэтажки снос домов

Программа сноса пятиэтажек в Москве продолжится в 2015 году

В столице осталось снести 218 ветхих пятиэтажных домов, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"Недавно была разобрана еще одна пятиэтажка на северо-востоке Москвы. Эти дома активно строились в 60-е годы прошлого века. Одной из их отличительных особенностей является наличие подпорок, поддерживающих балконы", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в департаменте строительства, освобожденная площадка будет благоустроена, рядом с ней в следующем году построят новый жилой дом.

Ранее сообщалось, что в 2015 году в Москве планируют снести 130 "хрущевок". На их месте возведут современные комфортные дома. Таким образом программа по сносу ветхого жилья будет выполнена на 95%.

Ссылки по теме

Адреса домов еще уточняются. В перспективе избавятся даже от тех пятиэтажек, которые сейчас входят в категорию "несносимых".

Программа сноса ветхого и аварийного жилья, к которому относятся дома сносимых серий, в том числе, "хрущевки", была принята 6 июля 1999 года. В ней предписывалось снести 1722 аварийных дома в столице, а жителей расселить в новые жилые комплексы. Причем, граждане, нуждавшиеся в улучшении жилищных условий, получают квартиры с характеристиками лучше, чем у них были до этого.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать