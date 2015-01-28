В столице снесут последние 218 ветхих пятиэтажек

Программа сноса пятиэтажек в Москве продолжится в 2015 году

В столице осталось снести 218 ветхих пятиэтажных домов, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"Недавно была разобрана еще одна пятиэтажка на северо-востоке Москвы. Эти дома активно строились в 60-е годы прошлого века. Одной из их отличительных особенностей является наличие подпорок, поддерживающих балконы", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в департаменте строительства, освобожденная площадка будет благоустроена, рядом с ней в следующем году построят новый жилой дом.

Ранее сообщалось, что в 2015 году в Москве планируют снести 130 "хрущевок". На их месте возведут современные комфортные дома. Таким образом программа по сносу ветхого жилья будет выполнена на 95%.

Адреса домов еще уточняются. В перспективе избавятся даже от тех пятиэтажек, которые сейчас входят в категорию "несносимых".

Программа сноса ветхого и аварийного жилья, к которому относятся дома сносимых серий, в том числе, "хрущевки", была принята 6 июля 1999 года. В ней предписывалось снести 1722 аварийных дома в столице, а жителей расселить в новые жилые комплексы. Причем, граждане, нуждавшиеся в улучшении жилищных условий, получают квартиры с характеристиками лучше, чем у них были до этого.