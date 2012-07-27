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Город

27 июля 2012, 16:43

Мэрия намерена запретить строительство небоскребов

строительство жилье небоскребы власть

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти готовы запретить строительство новых небоскребов. Застройщики уверяют, что жить и работать в высотках достаточно престижно, но жители настроены критически. Такие новостройки портят исторические панорамы старого города, это не вызывает сомнений ни у горожан, ни у чиновников. Москвичи полностью поддерживают идею «пятиэтажной Москвы», пишут "Московские новости".

Градостроительные регламенты на территорию внутри Бульварного кольца уже разработаны и готовы к подписанию правительством города, сообщил глава департамента культурного наследия города Александр Кибовский.

Согласно этой документации в местах старой застройки запрещается возводить строения большей высоты, чем окружающие здания. Пару лет назад девелоперы готовили эти регламенты за свой счет, и стоимость каждого составляла, по словам московских властей, 3-5 миллионов рублей. Теперь же все необходимые документы оформляются за городской счет.

Чиновники заявляют, что высотные регламенты разрабатываются сейчас для всей столицы. Так, после территорий внутри Бульварного кольца наступит очередь Садового кольца, что составляет почти 300 кварталов.

Работа по подготовке градостроительных регламентов для исторического центра распланирована до 2016 года. Фактически это предполагает полный запрет на новое строительство высоток в старой Москве.

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