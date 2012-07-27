На московских стройках не будут устанавливать глухие ограждения

ИТАР-ТАСС

Столичный департамент градостроительной политики подвел итоги конкурса на разработку новых типов ограждений для строительных объектов Москвы.

Как сообщает информационная служба департамента, победителем конкурса стало ООО "ППФ "ПРОЕКТ-РЕАЛИЗАЦИЯ". Ей удалось разработать лучший Альбом проектных решений ограждений объектов строительства. Разработка Альбома осуществляется на основании поручения заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Победителям конкурса предстоит сделать ограждения на московских стройках и эстетичными, и удобными в эксплуатации. В частности, объекты строительства должны стать визуально доступными – от победителей требуется исключить глухие (визуально непроницаемые) ограждения. При необходимости в комплект ограждений могут быть включены информационные щиты и светильники, указывается на сайте департамента. Кроме того, необходимо сделать заборы и перегородки более удобными для многоразового использования, снизить их цену и сделать их более безопасными для транспорта и пешеходов.

Также при разработке решений департамент считает необходимым учитывать, где устанавливаются ограждения: в застройке с выходом на магистрали и улицы города или в стесненных условиях застройки с перекрытием пешеходных зон, на производственной или на свободной от строительства территории. Разработчикам нужно учесть и места проведения строительных или ремонтных работ: на проезжей части, на озелененных территориях или на пустырях.

В ранее принятый к использованию Альбом было включено 13 типов заборов, перегородок и т. п. Однако опыт использования включенных в Альбом ограждений и возросшие требования к архитектурно-художественному облику столицы потребовали улучшить внешний вид и удобство ограждений и уменьшить число их типов.