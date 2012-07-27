Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

27 июля 2012, 10:11

На московских стройках не будут устанавливать глухие ограждения

строительство конкурсы улицы градостроительная политика проекты строительство и реконструкция

ИТАР-ТАСС

Столичный департамент градостроительной политики подвел итоги конкурса на разработку новых типов ограждений для строительных объектов Москвы.

Как сообщает информационная служба департамента, победителем конкурса стало ООО "ППФ "ПРОЕКТ-РЕАЛИЗАЦИЯ". Ей удалось разработать лучший Альбом проектных решений ограждений объектов строительства. Разработка Альбома осуществляется на основании поручения заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Победителям конкурса предстоит сделать ограждения на московских стройках и эстетичными, и удобными в эксплуатации. В частности, объекты строительства должны стать визуально доступными – от победителей требуется исключить глухие (визуально непроницаемые) ограждения. При необходимости в комплект ограждений могут быть включены информационные щиты и светильники, указывается на сайте департамента. Кроме того, необходимо сделать заборы и перегородки более удобными для многоразового использования, снизить их цену и сделать их более безопасными для транспорта и пешеходов.

Также при разработке решений департамент считает необходимым учитывать, где устанавливаются ограждения: в застройке с выходом на магистрали и улицы города или в стесненных условиях застройки с перекрытием пешеходных зон, на производственной или на свободной от строительства территории. Разработчикам нужно учесть и места проведения строительных или ремонтных работ: на проезжей части, на озелененных территориях или на пустырях.

В ранее принятый к использованию Альбом было включено 13 типов заборов, перегородок и т. п. Однако опыт использования включенных в Альбом ограждений и возросшие требования к архитектурно-художественному облику столицы потребовали улучшить внешний вид и удобство ограждений и уменьшить число их типов.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать