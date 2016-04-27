ТПУ "Николаевская" построят в два этапа

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Строительство транспортно-пересадочного узла "Николаевская" пройдет в два этапа, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

В рамках первого планируется построить пассажирскую платформу с остановочным пунктом "Николаевская" и входную группу на проезде Черепановых. Такэже на этом этапе установят светофоры, построят разворотные площадки и заездные карманы, обеспечат проезд вдоль МК МЖД, а также переложат инженерные коммуникации.

Вторым этапом развития ТПУ "Николаевская предусмотрены реконструкция проезда Черепановых и строительство УДС, продление платформы НАТИ и ее подземной части, строительство многофункционального комплекса с паркингом на 1000 машино-мест и наземного гаража.

Также планируется организовать односторонний съезд с Северо-Восточной хорды (Северной рокады) для удобного подъезда к МФЦ, и односторонний подземный проезд для выезда автотранспорта в направлении области.

Напомним, к 2020 году в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла – пассажирских комплекса, позволяющих лучше распределить поток пассажиров между разными видами транспорта.

Строительство таких узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ строятся возле станций метро и железной дороги.