В Чертанове начали строить храм в честь Живоначальной Троицы

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В районе Чертаново началось строительство православного храма в честь Живоначальной Троицы, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Рабочие вышли на площадку месяц назад, они огородили территорию и начали готовить котлован под фундамент. Новый храм в стиле московских усадеб XVIII века построят по проекту архитектора Сергея Осажного.

По проекту будущая церковь будет походить на творения мастера екатерининской эпохи Матвея Казакова, автора храмов святителя Филиппа в Мещанской слободе, храма Вознесения на Гороховом поле, а также церкви Космы и Дамиана на Маросейке.

Программа "200 храмов"

Храм в Чертанове будет увенчан шлемовидным куполом, а само здание покрасят в желто-белой гамме. Кроме того, при церкви построят дом причта, внутри которого откроются воскресная школа, библиотека, мастерские и подсобные помещения. Окончание работ намечено на 2015 год.

Отметим, что храм возведут в рамках программы "200 храмов", которая с учетом присоединенных территорий расширилась до "380 храмов".

Напомним, что в рамках проекта по возведению временных часовень в столице уже открыли 71 храм. Первый храм "Программы-200" был освящен патриархом Кириллом 23 сентября 2012 года – храм Иоанна Предтечи в Братееве на юге столицы.

Помимо этого, весной 2013 года началась реставрация более десяти московских храмов. Из городского бюджета на эти цели было выделено 150 миллионов рублей.

Обычно деревянную часовню можно построить всего за пару месяцев, а ее стоимость доходит до двух-четырех миллионов. Программа строительства "200 храмов" действует в Москве с 2010 года. Модульные храмы с одним или пятью куполами собираются из стандартных конструкций. В рамках программы ранее были отведены конкретные участки земли под 208 часовень.

Всего в Москве функционируют 958 храмов и часовен. При этом в 473 регулярно проходят богослужения.