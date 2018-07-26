Строительство московского участка ЦКАД вступило в завершающую стадию

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Работы над московским участком ЦКАД вошли в завершающую стадию. Трассу длиной 530 километров начали строить в 2014 году. Она проходит по территории ТиНАО и Подмосковья на расстоянии около 50 километров от МКАД, параллельно московским Малой и Большой "бетонкам".

Новая дорога пройдет в обход крупных населенных пунктов региона и соединит основные вылетные магистрали – Каширское, Симферопольское, Калужское, Киевское, Минское, Волоколамское, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Горьковское и Рязанское шоссе. Благодаря этому планируется снизить грузовой транзит в столице.

На пересечении с федеральными и региональными трассами, железными дорогами построят 34 многоуровневые развязки и 278 путепроводов, мостов и эстакад. На кольце будет по две полосы движения в каждую сторону.

Этапы возведения

"Москва в цифрах": первый участок ЦКАД

Возведение дороги разделили на пять этапов, первым из которых стал московский. В рамках него построят участок между трассами М4 "Дон" и М1 "Беларусь" протяженностью 118,6 километра. Отрезок от М4 "Дон" до трассы А107 построит АО "Крокус Интернэшнл", а отрезок до А107-М1 "Беларусь" закончат после 2022 года.

Второй этап предполагает строительство дороги между М1 "Беларусь" и М11 "Москва – Санкт-Петербург", его построят после 2022 года, длина – 121,6 километра. Третий участок от М11 до М7 "Волги" длиной 105,3 километра уже строит подрядчик-концессионер ООО "Автодорожная строительная корпорация". Четвертый участок также уже возводят, он идет от трассы М7 "Волга" до М4 "Дон", длина – 96,6 километра, подрядчик-концессионер – ООО "Юго-Восточная Магистраль". Пятый участок между трассой М11 "Москва – Санкт-Петербург" и А107 – 87,6 километра, строит его ООО "Кольцевая Магистраль". На участках № 1, 3 и 5 уже сооружают пусковые комплексы. На строительство пускового комплекса № 4 заключено концессионное соглашение.

Движение на первом участке ЦКАД будет бессветофорным. Трасса соединит крупные вылетные магистрали Москвы – Симферопольское (Варшавское), Калужское и Киевское шоссе. Расчетная скорость движения составит 140 километров в час. Техническое оснащение дороги обеспечит высокий уровень комфорта, скорости и безопасности движения. Обычно дороги такого уровня строят около шести лет, но участок планируют завершить за четыре года. В настоящее время выполняются работы по сооружению основного хода дороги, двух транспортных развязок, восьми путепроводов, четырех мостов, а также по переустройству инженерных коммуникаций.

Развитие сопутствующей инфраструктуры



Строительство дороги разгрузит радиальные выходы из Москвы и уличную сеть города от движения транзитного транспорта. Кроме того, трасса перехватит значительную часть большегрузного транспорта на подъездах к городу. Вокруг трассы планируется комплексно развивать территории, создавая места приложения труда.

Уже разработаны проекты планировки, предполагающие размещение жилья, мультимодальных, транспортно-логистических комплексов, сопутствующей придорожной инфраструктуры. Планы охватывают территории площадью около пяти тысяч гектаров. Предполагается, что в новых домах смогут проживать около 20,7 тысячи человек, а количество рабочих мест увеличится до 79,1 тысячи.