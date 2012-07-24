Ранее выданные разрешения на строительство в Троицке обоснованы

ИТАР-ТАСС

Комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) признал обоснованными разрешения, выданные на строительство в городском округе Троицк до 1 июля 2012 года, когда этот город официально вошел в состав столицы, информирует пресс-служба Комитета.

"В настоящее время Мосгосстройнадзор проводит ревизию всех ранее выданных разрешений на строительство на присоединенных территориях", - уточняется в сообщении.

По состоянию на 22 июля 2012 года администрацией Троицка оформлено 140 разрешений на строительство общей площадью 393 754 квадратных метров.

"Специалистами управления надзора по Троицкому АО проверены разрешения по всем поднадзорным объектам. В целом состояние документации может быть признано удовлетворительным, выдача разрешений - обоснованной", - сообщили в ведомстве.

По информации, предоставленной районными администрациями Подмосковья, всего ими выдано 1,853 тысячи разрешений.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин поручил провести ревизию всех выданных разрешений на строительство на присоединенных к столице территориях.