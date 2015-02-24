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24 февраля, 13:25

Три новых МФЦ построят на юго-востоке и юго-западе столицы

строительство МФЦ стройкомплекс Москвы социальные объекты

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Инвесторы построят три новых многофункциональных центра в столице, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Сейчас все участки, выделенные на строительство, свободны.

Первый МФЦ площадью 40,2 тысяч квадратных метров появится в коммунальной зоне "Гавриково" на улице Бартеневская. Второй МФЦ построят в Щербинке, в общественной зоне вдоль Варшавского шоссе. Его площадь составит 53,4 тысячи квадратных метров. Оба центра расположатся на юго-западе столицы в районе Южное Бутово.

Третий МФЦ построят на юго-востоке города в Лефортово. Центр площадью 16,5 тысяч квадратных метров расположится в Золоторожском проезде. В многофункциональный центр войдут торговые, гостиничные и медицинские помещения.

Как меняются столичные центры госуслуг

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Напомним, всего в Москве работают 100 МФЦ, обслуживающих более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные МФЦ предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов. Найти свой МФЦ, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.

В 54 офисах госуслуг москвичи могут оформить заграничный или российский паспорт всего за две недели. В 2015 году число МФЦ в Москве должно возрасти до 109.

Напомним, постепенно столичные МФЦ будут переходить на работу под новым брендом - "Мои документы". Фирменный стиль офисов "Мои документы" включает единые навигационные стандарты, единое наружное и внутреннее оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков и корпоративной одежды сотрудников.

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