Два квартала в районе Хорошево-Мневники реконструируют

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Градостроительно-земельная комиссия одобрила план реконструкции двух кварталов в районе Хорошево-Мневники, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Согласно плану, там появится многофункциональный комплекс с жилыми помещениями и парковкой. В состав комплекса войдут офисные помещения, торговые площади и предприятия общественного питания.

Площадь участка под застройку составит 1,5 гектара, а жилая зона – 120 тысяч квадратных метров. Как отметил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев, "размещение объектов общественно-делового и административного назначения на территории жилого квартала повысит комфорт среды проживания".

В ходе реализации проекта жителей сносимых домов переселят.

Добавим, что проект комплексного развития Мневниковской поймы был одобрен 30 октября. Согласно ему, в северной части поймы разместится Парламентский центр площадью 345 тысяч квадратных метров, куда переедут Совет Федерации и Госдума.

На северном краю острова возведут здание, которое будет служить входом в галерею из 10 парков и садов. В Мневниках появится площадь с общественной парковкой. Под площадью будет проходить линия метро. На территории Мневников построят порт “Парламентские Сады”. Главный жилой район расположится вокруг будущей станции метро на южной части острова.

Кроме того, проект благоустройства Мневниковской поймы включает создание единой парково-прогулочной территории на основе зеленых пространств трех районов – Фили, Крылатское, Хорошево-Мневники. Общая площадь зеленой зоны составит 650 гектаров.

"В Мневниках появятся тематические, ландшафтные, детские, спортивные парки, пешеходные и велосипедные дорожки, оборудованные пляжи, места для качественного отдыха", - рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.