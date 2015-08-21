Причиной задержки зарплаты рабочим "Главмосстроя" стали ошибки менеджеров

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Задержки выплаты зарплаты сотрудникам компании "Главмосстрой" связаны с ошибками менеджмента. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"В данной ситуации причиной невыплат заработной платы рабочим стали ошибки управления и менеджмента компании", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного Стройкомплекса.

По словам главы ведомства, город, который является заказчиком работ по строительству жилья, полностью рассчитался с подрядчиком – компанией "Главмосстрой".

Ранее компания "Главмосстрой" обещала в течение нескольких месяцев полностью ликвидировать задержки по зарплате рабочим.

В начале этой недели в СМИ появилась информация о забастовке строителей жилого дома по адресу улица Хлобыстова, дом 18, корпус 1. По словам рабочих, им не выплачивали зарплату с апреля.

В "Главмосстрое" заявили, что ситуация вызвана удорожанием стройматериалов. "Ситуация с задолженностью по выплате заработной платы связана с объективными обстоятельствами и общей негативной экономической ситуацией в строительной отрасли", – сказал представитель "Главмосстроя".

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"Главмосстрой" – строительная компания, оказывающая услуги корпоративным и государственным заказчикам. Основана в 1954 году, входит в группу "Базовый элемент". Компания специализируется на комплексной жилой застройке, возведении административных зданий, коммерческих центров, больниц, школ, детсадов, паркингов.