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Город

21 августа 2014, 11:54

Высотки в столице будут строить по единым нормативам

строительство высотки проекты нормативы строительство и реконструкция

Фото: ИТАР-ТАСС

Единую нормативно-техническую базу по проектированию высотных зданий разработают в Москве до конца 2014 года. О планах по созданию такого свода документов сообщили M24.ru в пресс-службе департамента градостроительной политики.

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Сейчас для каждой высотки индивидуально разрабатываются Специальные технические условия (СТУ): регламенты по надежности конструкции и пожарной безопасности, строительные нормативы и другие требования.

Однако уже в сентябре этого года рабочая группа специалистов приступит к разработке общей федеральной нормативно-технической базы, в которую войдут требования к проектированию, строительству и эксплуатации многоэтажных зданий. Когда база будет создана, при подготовке проектов небоскребов уже не придется заново разрабатывать СТУ для каждого строения. Данный свод правил и стандартов значительно упростит подготовительный этап строительства многоэтажек, позволит сэкономить время и деньги.

Строительство многоэтажек

Напомним, что определенные требования ко всем высотным стройкам на территории столицы уже существуют: они касаются ограничений по высоте. В 2012 году московские власти ввели правила, запрещающие строить в центре города и в зонах регулируемой застройки (например, рядом с историческими памятниками и парковыми ансамблями) здания выше 75 метров. Эта мера должна была помочь сохранению привычных панорамных видов города.

Кроме того, как уже сообщало издание M24.ru, на территории Новой Москвы высоту зданий планируют ограничить 9-14 этажами. По мнению главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, применение подобных нормативов сделает жизнь в новых районах комфортнее.

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