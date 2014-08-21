Высотки в столице будут строить по единым нормативам

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Единую нормативно-техническую базу по проектированию высотных зданий разработают в Москве до конца 2014 года. О планах по созданию такого свода документов сообщили M24.ru в пресс-службе департамента градостроительной политики.

Сейчас для каждой высотки индивидуально разрабатываются Специальные технические условия (СТУ): регламенты по надежности конструкции и пожарной безопасности, строительные нормативы и другие требования.

Однако уже в сентябре этого года рабочая группа специалистов приступит к разработке общей федеральной нормативно-технической базы, в которую войдут требования к проектированию, строительству и эксплуатации многоэтажных зданий. Когда база будет создана, при подготовке проектов небоскребов уже не придется заново разрабатывать СТУ для каждого строения. Данный свод правил и стандартов значительно упростит подготовительный этап строительства многоэтажек, позволит сэкономить время и деньги.