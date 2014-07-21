Железнодорожная станция "Лефортово" будет реконструирована

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Градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила план реконструкции станции "Лефортово", сообщила в понедельник пресс-служба Москомстройинвеста.

На территории железнодорожной станции "Лефортово" расположено 11 зданий общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. В ходе реконструкции планируется постройка стрелочного поста, поста и здания для службы электрической централизации, а также пункт обогрева. Общая площадь новых зданий составит более 700 квадратных метров.

На территории планируемой реконструкции находится объект культурного наследия - комплекс зданий и сооружений станции "Лефортово", построенные в 1903-1908 годах. В связи с этим план реконструкции был принят после согласования с органами охраны культурного наследия.

Ранее заместитель генерального директора ОАО "Московская кольцевая железная дорога" Алексей Зотов сообщил, что частные инвесторы могут потратить до 65 млрд руб. на реорганизацию территорий, прилегающих к МКЖД. Власти Москвы также объявили конкурс на проектирование и строительство технологической части транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на МКЖД общей площадью 140 тыс. кв. м. Максимальная цена контракта составляет 18,2 млрд руб. По словам Зотова, победителю конкурса предстоит спроектировать и построить транспортную инфраструктуру, в том числе вестибюли, переходы и остановки.

До 2020 г. в Москве и Московской области должна быть создана сеть транспортно-пересадочных узлов, которая включает в себя 255 ТПУ на территории столицы (90 - на базе метро, 31 - на Малом кольце железной дороги (МКЖД) и 42 - на базе РЖД) и еще 300 - в Подмосковье.