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Город

21 января 2015, 13:33

Москва перевыполнила план по строительству жилья в 2014 году

строительство жилье стройкомплекс Москвы Марат Хуснуллин недвижимость

Фото: M24.ru

Заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин подвел итоги строительства в Москве за 2014 год, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

В прошлом году было построено и введено 8,89 миллионов квадратных метров недвижимости. 3,32 миллиона из них составило жилье. Такие показатели превысили запланированные на 2014 год планы по госпрограмме "Жилище" примерно на 4%.

По словам Хуснуллина, в целом ввод недвижимости в Москве остается на высоком уровне.

"Мы за прошедший год сделали колоссальную градостроительную работу, приняли огромное количество градостроительных решений, которые позволяют ближайшие пять лет строить и перестраивать наш город. Поэтому, я думаю, мы будем стараться поддерживать те темпы строительства, которые уже набрали", - сказал заммэра.

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Напомним, в 2014 году Новая Москва по объему построенного жилья догнала "старую". Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин уточнил, что в Новой Москве ввели более 1,6 миллиона квадратных метров жилья. По его словам, в 2014 году в Новой Москве были реализованы намеченные планы строительства.

Кроме того, Сергей Собянин заявлял, что развитие присоединенных территорий позволит сбалансировать транспортную нагрузку в городе. Он также добавил, что в Новой Москве будут реализованы и масштабные экологические проекты. В этом году в ТиНАО введут 1,8 миллиона квадратных метров жилья. В то же время итоговый вариант территориальной схемы Новой Москвы утвердят в середине 2015 года.

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