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20 июля 2012, 18:45

Власти оценили работы по планам земельных участков в 30 млн руб.

строительство Москомархитектура госконтракты

ИТАР-ТАСС

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы объявил открытый конкурс на заключение государственного контракта на выполнение работ по 369 проектам градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).

Начальная стоимость контракта составит 29,866 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт госзакупок.

Заказчиками ГПЗУ станут и правообладатели земельных участков, обратившиеся в службу «одного окна», и городские власти. "Работы в режиме "одного окна" выполняются подрядчиком согласно представленному заявителем комплекту документов, на основании поручения председателя Москомархитектуры или его первых заместителей", – отмечается в техзадании к конкурсу.

Работы вне режима "одного окна" подрядчик будет выполнять на основании адресной инвестиционной программы Москвы на нынешний год.

Срок выполнения работ составит 60-120 дней со дня подписания контракта, но подрядчик имеет право начать и завершить работы досрочно.

Подведение итогов конкурса намечено на 27 августа 2012 года.

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