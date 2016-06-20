СИЗО в ТиНАО начнут строить в 2017 году

Фото: ТАСС/Андрей Америков

В 2017 году в ТиНАО планируется начать строительство СИЗО, сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, в настоящее время идет подбор земельного участка. Однако Жидкин подчеркнул, что это примерная дата, так как говорить о сроках, когда даже не выбран участок, не совсем корректно. Проектирование может занять около года, передает корреспондент m24.ru.

Новое СИЗО должно иметь вместимость до двух тысяч человек. Его строительство стало необходимо в связи с тем, что следственные изоляторы столицы переполнены. Вопрос о выделении участка под строительство СИЗО почти решен.

Согласно схемам территориального планирования Троицкого и Новомосковского округов, к 2035 году население ТиНАО достигнет 1,5 миллиона человек, здесь будет создан 1 миллион рабочих мест, построено 700 километров дорог и 45 километров линий метро.

Эти схемы необходимы для того, чтобы обозначить места, где будут построены новые дороги, жилые кварталы, появятся новые рабочие места, парковые зоны, инженерная инфраструктура.