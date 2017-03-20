ТПУ "Петровско‑Разумовская" будет принимать в часы пик 90 тысяч пассажиров

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
ТПУ "Петровско‑Разумовская" может стать самым загруженным в Москве. В часы пик транспортно-пересадочный узел будет принимать около 90 тысяч пассажиров. Об этом сообщается на портале Стройкомплекса.
По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, поток пассажиров этого ТПУ будет сопоставим с Комсомольской площадью. В составе ТПУ может появиться остановка поездов "Сапсан", следующих из Санкт-Петербурга в Москву.
Кроме того, планируется перенести платформы Савеловского и Октябрьского радиальных направлений ближе к станциям метро. Это позволит организовать комфортную пересадку пассажиров со всех видов транспорта.
Сейчас в Москве ведется проектирование и строительство 68 транспортно-пересадочных узлов. До 2020 года в городе построят более 250 ТПУ. Среди них будут плоскостные – в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль, и капитальные. На последних построят многофункциональные центры, гостиницы, спорткомплексы и другие объекты.