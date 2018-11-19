Москва 24 покажет, как строился масштабный ледовый спорткомплекс на юге столицы



20 ноября в Ледовом комплексе "Южный лед" состоится бизнес-экскурсия по спортивному сооружению.

В рамках встречи руководители ледового комплекса поделятся опытом реализации масштабного спортивного объекта, начиная от победы в городских торгах на право аренды земельного участка.

Строительство многофункционального ледового комплекса с тремя ледовыми аренами началось в 2015 года. В начале 2018 года он был сдан и начал функционировать.

Комплекс включает в себя:



хоккейный центр;

залы единоборств;

три танцевальных зала;

кафе в зоне ожидания;

сервисные услуги для спортсменов;

парковка на 600 машино-мест;

готовится к открытию сопутствующая инфраструктура для посетителей – гостиница, фитнесцентр;

детский развлекательный центр, ресторан.

Кирилл Устинов, вице-президент федерации фигурного катания на коньках города москвы;

Игорь Ломахов, директор МБУ ДО ДЮСШ "Стерх";

Алена Крылова генеральный директор мхк "Крылья советов";

Владимир Дехтярев хоккейный обозреватель и комментатор, ведущий радиостанции "Спорт fm".

На мероприятии выступят представители спортивной сферы:Прямую трансляцию можно увидеть 20 ноября в 12:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.