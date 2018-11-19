Москва 24 покажет, как строился масштабный ледовый спорткомплекс на юге столицы

Фото: Южный лед
20 ноября в Ледовом комплексе "Южный лед" состоится бизнес-экскурсия по спортивному сооружению.
В рамках встречи руководители ледового комплекса поделятся опытом реализации масштабного спортивного объекта, начиная от победы в городских торгах на право аренды земельного участка.
Строительство многофункционального ледового комплекса с тремя ледовыми аренами началось в 2015 года. В начале 2018 года он был сдан и начал функционировать.
Комплекс включает в себя:
- хоккейный центр;
- залы единоборств;
- три танцевальных зала;
- кафе в зоне ожидания;
- сервисные услуги для спортсменов;
- парковка на 600 машино-мест;
- готовится к открытию сопутствующая инфраструктура для посетителей – гостиница, фитнесцентр;
- детский развлекательный центр, ресторан.
На мероприятии выступят представители спортивной сферы:
- Кирилл Устинов, вице-президент федерации фигурного катания на коньках города москвы;
- Игорь Ломахов, директор МБУ ДО ДЮСШ "Стерх";
- Алена Крылова генеральный директор мхк "Крылья советов";
- Владимир Дехтярев хоккейный обозреватель и комментатор, ведущий радиостанции "Спорт fm".
Прямую трансляцию можно увидеть 20 ноября в 12:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.