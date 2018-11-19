Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

19 ноября, 11:39

Москва 24 покажет, как строился масштабный ледовый спорткомплекс на юге столицы

строительство пресс-конференция

Фото: Южный лед


20 ноября в Ледовом комплексе "Южный лед" состоится бизнес-экскурсия по спортивному сооружению.

В рамках встречи руководители ледового комплекса поделятся опытом реализации масштабного спортивного объекта, начиная от победы в городских торгах на право аренды земельного участка.

Строительство многофункционального ледового комплекса с тремя ледовыми аренами началось в 2015 года. В начале 2018 года он был сдан и начал функционировать.

Комплекс включает в себя:

  • хоккейный центр;
  • залы единоборств;
  • три танцевальных зала;
  • кафе в зоне ожидания;
  • сервисные услуги для спортсменов;
  • парковка на 600 машино-мест;
  • готовится к открытию сопутствующая инфраструктура для посетителей – гостиница, фитнесцентр;
  • детский развлекательный центр, ресторан.

На мероприятии выступят представители спортивной сферы:
  • Кирилл Устинов, вице-президент федерации фигурного катания на коньках города москвы;
  • Игорь Ломахов, директор МБУ ДО ДЮСШ "Стерх";
  • Алена Крылова генеральный директор мхк "Крылья советов";
  • Владимир Дехтярев хоккейный обозреватель и комментатор, ведущий радиостанции "Спорт fm".

Прямую трансляцию можно увидеть 20 ноября в 12:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать