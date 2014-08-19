На улице Обручева построят многоэтажный гараж

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Многоэтажный гараж для "Газпрома" построят на месте заброшенной стройки в Юго-Западном округе. Как сообщила 19 августа пресс-служба Москомстройинвеста, новый объект появится на улице Обручева.

Решение о новом строительстве на земельном участке по адресу улица Обручева, владение 27, было принято 13 августа на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы, возглавляемой Сергеем Собяниным.

Сейчас в данной зоне расположено строение площадью 4688 метров и три недостроенных здания. Мосгорэкспертиза одобрила новый градостроительный план земельного участка. Теперь на территории 27-го владения построят новый комплекс площадью 39,5 тысяч квадратных метров. В постройке планируют разместить гараж на 530 автомобилей, автомойку и промышленно-складские помещения для нужд ОАО "Газпром".