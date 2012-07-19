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Город

19 июля 2012, 14:53

За полтора года москвичи добились переноса 35 модульных храмов

строительство храмы религия

Фото: ИТАР-ТАСС

За время реализации программы строительства 200 модульных храмов в столице горожане 35 раз добивались, чтобы стройка не проходила на первоначально выбранном месте. Об этом «Известиям» сообщил представитель куратора проекта Игорь Каневский.

Планы мэрии не вызвали поддержки у жителей города - как на стадии общественных слушаний, так и после них. Конфликты начались вокруг возведения храмов в Печатниках, Куркино, Хорошево-Мневниках, Москворецком парке, Зеленограде, Восточном Дегунино, в Царицыно. В итоге в 35 случаях от строительства церкви в выбранном изначально месте пришлось отказаться.

По словам Каневского, храм можно построить не везде. Каждая конкретная площадка согласовывается с Русской православной церковью. Проблема свободного места в городе - едва ли не основное препятствие для подобного строительства.

Депутат Мосгордумы Антон Палеев ранее заявлял, что количество протестующих москвичей порой исчисляется сотнями. По его мнению, в таких случаях депутаты поддержат горожан и будут добиваться, чтобы в данном месте храм не строили.

Напомним, десятилетняя программа по строительству 200 православных храмов «шаговой доступности» стартовала в 2010 году. Стоимость модульного храма с одним или пятью куполами оценивается в 2-2,5 миллионов рублей. При этом финансирование из бюджета не предусмотрено, храмы возводятся за счет жертвователей и инвесторов.

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