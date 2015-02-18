По абсолютным показателям ввода недвижимости Москва на 4 месте в мире – Собянин

Москва не планирует сокращать объемы строительства в 2015 году

По абсолютным показателям ввода недвижимости Москва занимает четвертое место в мире – после Пекина, Шанхая и Токио. Об этом сообщил Сергей Собянин на коллегии столичного Стройкомплекса.

При этом темпы роста строительства в столице остаются самыми высокими в мире, в среднем в два раза опережающие аналогичные мегаполисы. Кроме того, столица занимает первое место по вводу офисной недвижимости, передает корреспондент M24.ru.

По словам мэра, объем ввода в эксплуатацию недвижимости в Москве увеличился в 1,5 раза с 2010 года.

"С 2010 года объем ввода недвижимости увеличился в 1,5 раза, а объем инвестиций в основной капитал увеличился в два раза", – заявил Собянин.

При этом он подчеркнул, что городские власти не планируют сокращать объемы ввода в эксплуатацию недвижимости в 2015 году. Мэр добавил, что максимальное сохранение городских инвестиций – одна из главных антикризисных мер.

"Инвестиции в транспортную, коммунальную инфраструктуру, социальную. Без этого ввод объектов практически невозможен", – сказал Собянин.

"Мы одновременно с большими темпами ввода недвижимости наращиваем темпы ввода метро, дорог. Вместе с РЖД активно вошли в проект реконструкции железнодорожных путей для пригородных электричек. Активными темпами ведется строительство Московской кольцевой железной дороги", – добавил мэр.

Он также поручил столичному Стройкомплексу взять на контроль долевое строительство в городе, подчеркнув, что город практически решил проблемы с дольщиками предыдущего кризиса. Объекты долевого строительства, которые строятся сейчас, должны быть сданы и переданы дольщикам вовремя, заключил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявлял, в городе сохранится прошлогодний уровень объема ввода недвижимости.

"В 2014 году мы сумели нарастить объемы и ввести около 9 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 3,2 миллиона квадратных метров – это жилье. Эти цифры мы взяли за ориентир и в 2015 году", – сообщил заммэра.