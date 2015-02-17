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17 февраля, 21:07

На территории промзоны "Южный порт" появится автомобильный кластер

строительство проекты планы Южный порт Олег Бочаров автомобильный кластер

Фото: M24.ru

На территории промзоны "Южный порт" на юго-востоке города планируют создать автомобильный кластер, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на главу департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Олега Бочарова.

Сейчас на территории промзоны располагается предприятие "Рено Россия". "Совместно с компанией мы видим потенциал в том, чтобы использовать текущий момент для импортозамещения. Речь идет о том, чтобы локализовать здесь производство большего количество автозапчастей для автомобилей Renault. Сегодня уже собирается более 190 тысяч автокомплектов в год", – отметил Бочаров.

Он также отметил, что в промзону необходимо перенести больше предприятий, связанных с производством автомобилей и комплектующих. Ранее департамент уже предложил перенести в автокластер производство автокомпонентов, расположенных на территории ЗИЛа. Там делают изделия из стали и занимаются промежуточной сборкой узлов для Renault, Lada и других автобрендов.

"Москва в цифрах": Реконструкция промзон

"Перевод сюда предприятий ЗИЛа даст нам возможность создавать национальные автомобили высокой проходимости", – подчеркнул Олег Бочкарев. Он также рассказал, что на западе промзоны "Южный порт" собирается на продажу самое большое количество автозапчастей в европейской части России. Объем рынка на начало 2014 года составлял 100 миллионов долларов.

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Ранее M24.ru сообщало, что в 2015 году продолжится развитие Тушинского аэродрома и ЗИЛа, завода "Серп и Молот", части территорий промзоны "Соколиная гора". А в производственной зоне №33 "Верхние Котлы" строят жилой комплекс "Вершинино" с объектами социальной и транспортной инфраструктуры.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что город не собирается останавливать производство, которое ведется на промзонах. "У нас нет идеи ликвидировать производства или вывести их за пределы Москвы. Есть желание преобразовывать то, что есть на этих территориях сейчас, в высокотехнологичные производства с высокодоходными рабочими местами, обеспечивающими занятость горожан", – сказал он.

В прошлом году город утвердил восемь проектов планировки по развитию ПКТ. В границах этих промзон построили 90 новых объектов недвижимости общей площадью около двух миллионов квадратных метров.

Сюжет: Реновация московских промзон

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