Почти 6 тысяч нарушений выявлено на стройках Новой Москвы

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Специалисты Мосгосстройнадзора проверили строительство 1 494 объектов в Новомосковском и Троицком округах Москвы. По итогам проверок выявлено 5 813 нарушений.

В частности, по качеству работ выявлено 2 270 нарушений, по культуре строительного производства — 1 451, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, были зафиксированы "отступления от проектных решений, ведение работ без разрешения на строительство, отсутствие исполнительной документации, несоблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, требований к обеспечению охраны окружающей среды".

По итогам проверки выдано более полутора тысяч предписаний об устранении нарушений, оформлено 278 протоколов об административном правонарушении, и наложены штрафы на сумму 24,3 миллиона рублей.

Также специалисты ведомства проверили 173 жалобы по вопросам законности строительства объектов и 188 жалоб на ситуации, возникающие в процессе строительства (долевая собственность, шум, вырубка деревьев и т. д.).

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