Офисы и апартаменты появятся рядом с "Трехгорной мануфактурой"

Фото: ИТАР-ТАСС
На Краснопресненской набережной появится многофункциональный комплекс, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Он будет построен по адресу: Краснопресненская набережная, владение 10.
Ссылки по теме
В МФК разместятся офисы, апартаменты, торговые объекты и физкультурно-оздоровительный комплекс. Под зданием будет подземная парковка на 750 машиномест. Общая площадь МФК и электростанции составит 93 тысяч 700 кв м.
В пресс-службе Москомстройинвеста отмечают, что на земельном участке расположен объект культурного наследия - электрическая станция фабрики "Трехгорная мануфактура", построенная в 1925-1928 годах. Она будет сохранена.
"Трехгорная мануфактура"ОАО "Трехгорная мануфактура" - старейшее московское текстильное предприятие, основанное в конце XVIII века. Расположено между улицами Рочдельская, 1905 года и Краснопресненской набережной.
В советское время предприятие стало ведущим в своей области. Оно неоднократно переоснащалось новейшей техникой.