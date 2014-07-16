Офисы и апартаменты появятся рядом с "Трехгорной мануфактурой"

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На Краснопресненской набережной появится многофункциональный комплекс, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Он будет построен по адресу: Краснопресненская набережная, владение 10.

В МФК разместятся офисы, апартаменты, торговые объекты и физкультурно-оздоровительный комплекс. Под зданием будет подземная парковка на 750 машиномест. Общая площадь МФК и электростанции составит 93 тысяч 700 кв м.

В пресс-службе Москомстройинвеста отмечают, что на земельном участке расположен объект культурного наследия - электрическая станция фабрики "Трехгорная мануфактура", построенная в 1925-1928 годах. Она будет сохранена.