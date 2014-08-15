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В Новой Москве построят первый "город-сад" - кластер, в котором разместят мини-производства, жилье, инфраструктуру для городского отдыха и русский культурный центр, рассказал M24.ru президент инвестора проекта, ГК "Мортон", Александр Ручьев. Город-сад" должен стать первым примером комплексного освоения территории в Новой Москве. Он расположится в деревне Середнево поселения Филимонковское. Общая площадь застройки составит 2,5 млн кв. метров. Помимо рабочих мест и жилья, там будет инфраструктура для отдыха - пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки, аллеи. Чтобы соединить "город-сад" с Киевским шоссе, за счет инвестора будет построена дорога длиной 9 км. По словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, это будет самостоятельный городок на 30 тысяч человек.

"Мы планируем построить в Середневе 2,5 млн кв метров недвижимости: 900 тысяч кв. метров жилья, 600 тысяч кв. метров офисных площадей и 1 млн кв. метров под технологичную платформу, - пояснил M24.ru Ручьев. - Там разместятся мини-производства - компании, которые будут выпускать и тут же продавать товары бытового потребления. Это должна быть продукция для дома и для жизни: мебель, окна, занавески, постельное белье – все, что потребляет семья".

На технологичной платформе смогут разместиться порядка 5 тысяч резидентов. Предполагается, что там будут только отечественные производители. Кроме того, в Середневе планируется построить русский культурный центр с храмом-часовней.

По словам Ручьева, о сумме инвестиций в "Город-сад" пока говорить рано, поскольку конкретный проект еще не согласован на градостроительно-земельной комиссии (ГЗК). Как ранее заявлял заммэра Москвы по по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сейчас идет разработка территориальных схем ТиНАО, "город-сад" в Середневе также может быть в них включен.

Директор по информационной политике "Мортона" Игорь Ладычук пояснил M24.ru, что "Город-сад" – один из первых проектов комплексного освоения территории в Новой Москве. Жилье там будут строить рядом с местами приложения труда, люди смогут жить и работать в Середневе, не выезжая в "старую" Москву.

"Будет построена инфраструктура для отдыха, элементы благоустройства: детские площадки, спортивные площадки, зоны семейного отдыха, велосипедные и пешеходные дорожки. Планируется высадить множество деревьев. Кроме того, постараемся решить транспортную проблему – построим дорогу до Киевского шоссе длиной в 9 км", - сказал Ладычук.

Глава департамента развития новых территории Владимир Жидкин сказал M24.ru, что сама концепция кластера была одобрена на заседании рабочей группы ГЗК. Инвесторам поручили начать разработку детальной планировки территории. "Общая площадь участка составляет 224,6 га. Планируемое население – 30 тысяч жителей", - отметил Жидкин.

При этом изначально в Середневе предполагалось построить IT- и фармацевтический кластеры. Их резидентами должны были стать несколько специализированных компаний. В "Мортон" говорят, что от проекта фармкластера не отказывались, но какова будет его площадь, пока не ясно. Стоимость застройки в прежнем варианте компания оценила в 73 млрд рублей.

Гендиректор "Гео Девелопмент" Максим Лещев считает, что у проекта "Город-сад" есть будущее. По его мнению, инвестиции в него могут составить более $2 млрд, если стоимость строительства 1 кв. метра, включая коммуникации, составит примерно 30 тысяч рублей.

"Правительство Москвы стремится создавать внутренние производства на территории столицы, а также децентрализовать город. Все это возможно только при создании мест приложения труда. Учитывая, что инвестор будет строить дорогу, а также платформу для производства, кластер может быть популярен и среди малого бизнеса, и среди горожан, которые хотят купить жилье", - сказал Лещев.

Руководитель отдела исследований Cushman & Wakefield Денис Соколов сказал, что срок окупаемости подобных проектов - 10 лет. Главное - найти покупателей недвижимости.

"Думаю, после того, как дома будут построены, стоимость квадратного метра жилья приблизятся к ценам на окраинах "старой" Москвы. Однако на начальном этапе строительства они будут в два раза дешевле, потому что инвестору надо будет привлечь покупателей, которых не испугает проект "в чистом поле". Проект может быть эффективен за счет своего масштаба. Каждый из компонентов необходим. Но держаться он будет на продаже жилья, поскольку квартиры можно продавать еще до начала строительства", - пояснил Соколов.

Отметим, что средняя стоимость квадратного метра на сегодняшний день в ближайшем Подмосковье составляет от 60 до 90 тысяч рублей, в Новой Москве - от 70 до 120 тысяч рублей.

Напомним, в Новой Москве готовится реализация нескольких крупных инвестпроектов. В поселке Коммунарка должны появиться целых три кластера: медицинский, образовательный и административно-деловой. Инвесторами могут выступить компании из Гонконга. В поселении Киевский планируют построить офисы и шоу-румы для тысяч производителей из Европы и Азии.

Марина Курганская, София Сарджвеладзе