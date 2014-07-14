"Зарядье": от снесенной гостинцы к музею под открытым небом

"Зарядье": от советской "России" до парка будущего

Исторический район Москвы Зарядье находится между улицей Варваркой и Москвой-рекой. Когда-то здесь располагалась гостиница "Россия", теперь на месте пустыря, оставшегося после ее сноса, собираются построить парк. Благодаря своему исключительному местоположению "Зарядье" превратится в настоящий музей под открытым небом.

"Москва в цифрах": Проект парка "Зарядье" в Москве

Растения со всей России, березовая роща и сосновый бор, степь, тундра и болото. Все это смогут увидеть посетители парка "Зарядье". Искусственный микроклимат в разных частях зоны отдыха создадут с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света. Кстати, недавно проект столичного парка "Зарядье" вошел в тройку самых футуристичных объектов мира.

На территории парка будет сохранен концертный зал "Россия", запланирована и реставрация храмов, входящих в единый комплекс с будущим парком. Кроме того, в "Зарядье" планируют построить филармонию с открытой летней террасой. Слушать музыку здесь смогут полторы тысячи москвичей и гостей города.

Каким был район Зарядье в советское время? Как выглядела снесенная гостиница "Россия"? Чем еще удивит москвичей и гостей столицы парк, который появится на ее месте? Сетевое издание M24.ru подготовило фоторепортаж, который позволит вспомнить прошлое "Зарядья" и заглянуть в его будущее.