Город может отдать чердаки жилых домов москвичам

В Москве чердаки могут передать в общедолевую собственность жильцов

Чердаки вслед за подвалами могут передать в общедолевую собственность жильцов многоквартирных домов. Об этом M24.ru рассказал замруководителя департамента городского имущества Максим Гаман. В этом случае жильцы смогут использовать их так же, как подвалы: хранить там имущество, сдавать помещения в аренду.

"У подвальных и чердачных помещений одна правовая природа. Пока мы начали с подвалов, потому что их больше, и они в основном используются. Большинство чердачных помещений эксплуатировать сложнее. Но если мы выявим чердаки с возможностью функционального использования, то мы рассмотрим их передачу", - сказал Гаман.

Москвичи получат подвалы в собственность Москва намерена

Москва намерена передать в собственность жителей многоквартирных домов 2,7 тысячи квадратных метров подвальных помещений. Соответствующее постановление мэрии было принято в декабре прошлого года. Уже определен первый список из 20 адресов в разных округах. Следующий перечень появится в марте. Город будет каждый квартал готовить новые объекты для передачи жителям. Собственники могут использовать подвалы в своих целях: хранить там имущество, отдать под нужды ТСЖ или сдать в аренду под коммерческие цели - например, магазины или ремонтные мастерские. Решение об использовании подвала принимается на общем собрании собственников жилья.



Эксперт фонда "Институт экономики города" Владилен Прокофьев говорит, что найти какое-то применение чердакам сложнее, чем подвалам. "Возможно перестроить чердачное помещение в мансардный этаж. Собственники заказывают и финансируют строительные работы, а затем сдают или продают там площади. Это практикуется в некоторых городах", - сказал Диваков.

В целом, по словам Дивакова, проще будет использовать подвалы или чердаки в небольших домах. "В доме, где 600 квартир, много собственников жилья. Им будет сложнее выработать и принять решение", - отметил эксперт.

Отметим, что для организации мансарды собственники должны представить градостроительное заключение по проекту надстройки, согласовать проект в БТИ, а также в Мосгорнаследии - если дом является историческим памятником. В противном случае мансарду посчитают самостроем. В прошлом году городские власти заявили, что ликвидируют 25 незаконных мансард в центре Москвы.

Руководитель отдела исследований Cushman & Wakefield Денис Соколов считает, что сумма, которую москвичи смогут заработать на сдаче подвалов и чердаков в аренду, будет зависеть от расположения дома. Все помещения собственники сдать в аренду не смогут. "В Москве не настолько развит малый бизнес, чтобы занять все подвалы. Кроме того, чтобы предприятие было прибыльным, оно должно располагаться в доме, который стоит на месте с большой проходимостью. Аренда подвала в доме рядом с метро "Алтуфьево" может стоить 100 тысяч рублей за квадратный метр, во дворе в глубине района – 3-5 тысяч рублей", - сказал Соколов. В целом, по словам Соколова, рынка аренды помещений в многоквартирных домах фактически не существует, поэтому средние ставки на чердаки назвать сложно.

При этом за содержание подвалов и чердаков, которые жильцы получат в собственность, они должны будут платить сами. Глава Московского союза ЖСК и ТСЖ Валентин Григорьев говорит, что содержание чердаков и подвалов может стоить дешевле содержания одной квартиры. "Если же, например, подвал надо переоборудовать, разделить помещения, то собственники могут договориться с арендатором. К примеру, он проведет работы за свой счет, но не будет в это время платить аренду. Чердаки бывают довольно просторные, их можно использовать по-разному. Там могут проводиться занятия в "кружках" для детей, собрания собственников жилья и так далее", - заметил Григорьев.

София Сарджвеладзе