Смена вывески: какие станции метро меняют названия

В конце этого месяца станция "Воронцовская" Большой кольцевой линии может сменить название на "Площадь Академика Келдыша", а "Юго-Восточную" Некрасовской ветки, возможно, переименуют в "Балакиревскую". Подробнее – в нашем материале.

Новые названия выбирают москвичи на портале "Активный гражданин". Предложено три варианта для "Воронцовской": "Калужская" (по одноименной станции Калужско-Рижской линии), "Площадь Академика Келдыша" (по названию площади рядом с "Калужской") и, собственно, рабочее название "Воронцовская", полученное по парку и усадьбе "Воронцово".

Будущая станция (пока еще с рабочим названием "Воронцовская") будет пересадочной на "Калужскую". Ее строят в районе пересечения Хлебобулочного проезда с улицей Профсоюзная. Станция входит в южный участок Большой кольцевой линии длиной 6,2 километра, на котором разместятся "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино". Именно в этот участок интегрируют действующую Каховскую линию метро.

Третье имя

В этом месяце москвичи должны выбрать и окончательное название для станции "Юго-Восточная" Некрасовской линии. Помимо сохранения рабочего имени, есть вариант переименования станции в "Балакиревскую" в честь гениального композитора Милия Балакирева.

Станция строится на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц вблизи Самаркандского бульвара в районе Выхино-Жулебино. В отделке интерьера "Юго-Восточной" используются бело-голубые панели, а стены облицованы желтым кирпичом. Облик отсылает к средневековым постройкам Средней Азии. По предварительным подсчетам, пассажиропоток станции должен составить 80 тысяч человек в сутки.

Кстати, название "Юго-Восточная" может сменить третий раз: до 16 июня 2014 года в проекте прокладки линии она называлась "Ферганская улица".

Новую, 15-ю линию метро в Москве, обозначенную на картах розовым цветом, планируют запускать поэтапно. В конце этого года должны открыть четыре станции: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино", а в 2019-м – еще пять – от "Косино" до "Нижегородской" с промежуточными станциями: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская". Открытие второго участка розовой линии запланировано на декабрь 2019-го. В июне этого года москвичи на "Активном гражданине" проголосовали за новое название ветки метро в Некрасовку: строящаяся линия сменила рабочее название "Кожуховская" на "Некрасовскую".

Вторая "Савеловская"

В августе станция "Нижняя Масловка" на Большой кольцевой линии сменила название на "Савеловскую". Строительство подходит к концу, а открытие, по словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, запланировано на конец 2018 года.

Станция станет частью транспортно-пересадочного узла "Савеловский". Здесь пассажиры смогут пересаживаться с Большого кольца на станцию "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии, на пригородные электропоезда Савеловского направления МЖД, а также на поезда первого центрального диаметра – "Одинцово-Лобня", который запустят в 2019-м.

Студенческая станция

А станция "Улица Академика Опарина" будущей Коммунарской линии уже была переименована в сентябре в "Университет дружбы народов" по распоряжению столичных властей. Она будет расположена на границе районов Обручевский и Коньково рядом с РУДН. Выходы из метро будут в непосредственной близости от комплекса зданий университета. Строительство линии метро в ТиНАО должно начаться в этом году.

В июле, накануне открытия движения на участке Калининско-Солнцевской линии от станции "Раменки" до "Рассказовки" во время технического запуска переименовали станцию "Очаково" в "Озерную". А в конце прошлого года на "Активном гражданине" москвичи выбрали название для нового строящегося кольца: рабочее название "Третий пересадочный контур" изменили на Большую кольцевую линию. Протяженность кольца составит 69 километров, а разместится на нем 31 станция.