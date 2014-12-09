Самую высокую башню "Москвы-Сити" сдадут летом 2016 года

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Башня "Восток", строящаяся на территории "Москвы-Сити", будет сдана в эксплуатацию летом 2016 года, рассказал журналистам гендиректор компании-инвестора "Башня Федерация" Михаил Смирнов.

"В сентябре следующего года мы планируем завершить навершие - здесь будет красивая ажурная конструкция. В декабре 2015 года должны завершить все работы, но какое-то время займет демонтаж кранов и подъемников. Окончательная дата сдачи в эксплуатацию - лето 2016 года, но покупатели смогут начать делать ремонт в конце 2015-го", - приводит слова Смирнова Агентство "Москва".

В свою очередь архитектор башни Сергей Чобан отметил, что крыша здания будет сделана из стекла.

"На башне "Восток" навершие будет из металла и стекла. Новшество этой башни в том, что технический этаж расположен не наверху башни, а внизу последних четырех-пяти этажей. Таким образом, навершие освобождено от технических сооружений, которые мы часто видим на других башнях. Их здесь не будет, наоборот, здесь будет потолок из стекла и металла, который позволит сделать очень интересное пространство наверху. Крыша будет из стекла, можно будет смотреть на небо", - сказал Чобан.

По словам Смирнова, что в настоящее время финансирование проекта осуществляет Сбербанк.

"При этом мы на себе практически не чувствуем никаких санкций, потому что кредит у нас рублевый. Часть затрат у нас валютная, но мы уже сделали проплату, поэтому мы не ощутим на себе никаких проблем", - отметил генеральный директор компании.

Смирнов также сообщил, что вложения в башню "Восток" и "Запад", которые образуют единый комплекс, составляют 1,2 миллиарда долларов.

"Москва в цифрах": Деловой центр "Москва-Сити"

Напомним, комплекс "Башня Федерация" состоит из двух башен "Восток" и "Запад", возведенных на одном стилобате. Комплекс размещается на участке площадью 10, 7 тысячи квадратных метров, при этом включает в себя почти 443 тысячи квадратных метров помещений.

Полностью завершенная 242-метровая башня "Запад" насчитывает 63 этажа. В башне "Восток" по окончании строительства будет 95 этажей, ее высота составит 373,7 метра. Этот небоскреб является самым высоким зданием в России и в Европе. До этого самым высоким зданием в Европе была также расположенная в "Москва-Сити" башня "Меркурий", высота которой 338 метров.

Мировой рекорд по высотности принадлежит построенному в 2010 году в Дубае 828-метровому небоскребу Бурдж-Халифа.

Ранее также стало известно, что в деловом центре "Москва-Сити" до конца года откроют комплекс "Эволюция". Это 54-этажная башня в виде спирали высотой 250 метров. По высоте среди сооружений "Москва-Сити" башня находится на десятом месте.