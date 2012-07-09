Власти пресекли нарушения на стройплощадках города

На девяти стройплощадках пресечены нарушения в работе пунктов мойки колес автотранспорта. В период с 30 июня по 6 июля 2012 были выявлены и пресечены нарушения в работе пунктов очистки колес автотранспорта, говорится в сообщении Комитета государственного строительного надзора Москвы.

«За указанный период проведено 847 проверок на 844 объектах капитального строительства. На 9 объектах выявлено 9 нарушений в работе пунктов очистки колес автотранспорта, из них: пункт очистки колес не задействован – 1; вынос грязи (грунта) на проезжую часть города – 8», - уточняется в материалах.

По всем фактам выявленных нарушений выдано шесть предписаний, оформлено 11 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 475 тысяч рублей, из ни оформлено шесть протоколов на должностных и юридических лиц.