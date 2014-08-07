В Преображенском построят деловой центр

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В Преображенском построят офисный центр, сообщает пресс-служба префектуры ВАО. Будущее строительство обсудили с жителями района на публичных слушаниях.

Трехэтажное здание появится по адресу: улица Хромова, владение 40. Как уточняют в префектуре, земельный участок общей площадью более 2 тысяч квадратных метров арендует ООО "Магнит". Компания планирует благоустроить территорию и начать строительство

Также здесь расположено заброшенное здание, построенное в начале ХХ века, которое не входит в реестр объектов культурного наследия.

По градостроительному плану участка высота делового центра не должна превышать 3 этажа, при этом можно построить 1 подземный этаж. Центр займет примерно половину площади всего участка, а суммарная площадь здания составит порядка 3,78 тысячи квадратных метров.

Заезд к новому офисному центру планируют сделать только со стороны улицы Хромова, уточнили в пресс-службе.