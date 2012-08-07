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Город

07 августа 2012, 16:53

Высотность застройки в Москве ограничат 75 метрами

строительство градостроительная политика власть Сергей Собянин

7 августа на заседании правительства была утверждена отраслевая схема высотных ограничений застройки на территории города. Согласно новым правилам, в Москве нельзя возводить здания выше 75 метров

Столичные власти утвердили отраслевую схему высотных ограничений застройки на территории города, сообщается на сайте правительства Москвы. Согласно новым правилам, в границах "старой" Москвы можно будет возводить здания не выше 75 метров.

По словам мэра города Сергея Собянин, норма введена для сохранения особенностей городского ландшафта.

"Принятие схемы позволит четче прописывать характеристики застройки на территории города. Представлять инвесторам исчерпывающую информацию о параметрах будущего строительства и тем самым сохранять привычные панорамные виды Москвы", - сказал столичный градоначальник.

Ранее максимальная высота застройки составляла 100 метров, но с принятием новой схемы показатель будет ограничен 75 метрами. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин уточнил, что нововведения не коснутся проектов, принятых до утверждения схемы.

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