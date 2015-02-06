На юго-востоке столицы построят крупный деловой центр

Фото: m24.ru

В Рязанском районе столицы построят крупный деловой центр и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), передает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Отмечается, что за счет инвесторов будет застраиваться территория многофункциональной общественной зоны № 10 Рязанского района. Там собираются возвести деловой центр. Проектом планировки также предусмотрено размещение физкультурно-оздоровительный комплекса.

Земельный участок под строительство ФОКа подобран по адресу: Саратовская улица, владение 31. Пока проект находится в разработке.

Ранее столичные власти утвердили проект планировки части промзоны "Грайвороново". На территории в 33,86 га появятся детсад, школа, паркинг, жилые дома и бизнес-центры. Об этом сообщила председатель Москомархитеатуры Юлиана Княжевская.

"Предусмотрена реорганизация промзоны с размещением на высвобождаемых от производства территориях жилых, общественных, деловых производственных объектов, в том числе и жилищно-коммунальных. Проектируемый фонд застройки наземной части будет составлять 589 тысяч квадратных метров, из них фонд жилой застройки - это 207 тысяч. Баланс жилых и нежилых территорий будет полностью соблюден", - отметила Княжевская.

В "Грайворонове" появятся жилые дома на площади в 221,7 тысячи квадратных метров, подземный паркинг на 4,1 тысячу машин и многоуровневая стоянка на 21,6 тысячи автомобилей, а также детсад, в котором смогут заниматься 300 детей. Планируется также строительство школы на 825 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса, административно-деловых объектов. Над многоуровневой парковкой разместят теннисный комплекс площадью в 5 тысяч квадратных метров.

Кроме того, здесь планируют построить тоннель под железнодорожными ветками, съезды вдоль тоннеля и эстакады. Проект планировки разработан с учетом того, что районе промзоны будут проходить проектируемые участки Кожуховской линии и Третьего пересадочного контура метро.

Княжевская подчеркнула, что реализация проекта будет вестись в основном за счет инвесторов. Их средствами будет покрыто 99 процентов всех затрат.

Производственная зона "Грайвороново" ограничена Рязанским проспектом и проектируемыми проездами №1794а и №2021. Добраться до нее можно по Рязанскому проспекту, Газгольдерной улице (проезд № 3476), 2-му Грайвороновскому проезду, а также от метро "Текстильщики" и "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.