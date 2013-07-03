В Москве планируется построить гоночную трассу для "Формулы-1"

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На территории Новой Москвы рядом с аэропортом Внуково к 2016 году планируется построить автодром для соревнований "Формулы-1". Об этом сообщил и.о. руководителя департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, речь идет о возведении рядом с аэропортом аэрополиса, на котором появятся выставочные комплексы, торговые и офисные центры, а также гоночная трасса.

"На трассе можно будет провести этап гонки "Формулы-1". В остальное время она может использоваться автолюбителями и для соревнований по автоспорту", - отметил Жидкин.

Площадь предполагаемого строительства составит 80 гектаров. Разработка документации и реализация проекта должны начаться в 2014 году.

Инвестором строительства выступает аэропорт Внуково.